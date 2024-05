‘Sarò con te’ - ecco il film sullo scudetto del Calcio Napoli | Tutto è realmente accaduto

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di giovedì 2 maggio 2024) E’ stato presentato oggi “Sarò con te”, ilche racconta l’anno dellodele che verrà proiettato in prima domani in notturna alle ore 23 al cinema “The Space” per poi approdare da sabato nelle altre sale. “ciò che vediamo è veramente. La storia la conoscete, sapete come va