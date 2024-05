Agenda Sud | cosa deve fare il Dirigente Scolastico Scarica modello di decreto dirigenziale

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il recenten. 176 del 30 agosto 2023, promulgato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, ha stanziato fondi significativi per le regioni meridionali, mirando a implementare misure integrate per combattere la dispersione scolastica. Questo investimento si inserisce nell'ambito della linea 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione Europea attraverso il Next Generation EU. Il finanziamento è parte del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 e del più recente "PN Scuola e competenze 2021-2027", realizzati rispettivamente secondo i regolamenti UE 2013/1303 e UE 2021/1060. L'obiettivo è ridurre il divario educativo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del Sud Italia e combattere efficacemente la dispersione scolastica. L'articolo .