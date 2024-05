Sandro Tonali - un’altra squalifica per le scommesse | in Inghilterra due mesi di stop e 20mila sterline di multa

(Di giovedì 2 maggio 2024) La Federcalcio inglese ha condannatoper. Il centrocampista italiano del Newcastle dovrà, dunque, scontare duedie pagherà unadi 20.000. Di seguito il comunicato ufficiale del club inglese: “Il centrocampistaè stato sospeso per duedal calcio competitivo da una Commissione di regolamentazione indipendente dopo aver autodichiarato violazioni delle regole sulledella FA. È stato ancheto di 20.000ed è stato avvertito dalla FA riguardo alla sua condotta futura. Il periodo diè completamente sospeso per tutta la durata della stagione 2024/25, il ...

tonali graziato: la squalifica italiana copre anche le scommesse inglesi - ROMA – sandro tonali resterà fuori gioco solo per i 10 mesi della squalifica italiana. La Premier ha deciso di graziarlo per le scommesse che il centrocampista del Newcastle ha ammesso di aver ...

