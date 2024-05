Non ci sono morti in Toscana per Coronavirus negli ultimi sette giorni (4-10 aprile 2024). Sono 40 i nuovi casi di Covid -19 registrati: 28 confermati con tampone molecolare e gli altri 12 con test rapido L'articolo Covid in Toscana : nessun decesso nell’ultima settimana. 40 nuovi contagi , 6 i ... Continua a leggere>>

Negli ultimi sette giorni (10-17 aprile 2024) si sono registrati in Toscana 39 nuovi casi di Covid : 26 confermati con tampone molecolare e gli altri 13 con test rapido. Nello stesso periodo non è stato registrato nessun decesso

Negli ultimi sette giorni (17-24 aprile 2024) si sono registrati in Toscana 44 nuovi casi di Covid -19: 31 confermati con tampone molecolare e gli altri 13 con test rapido

Coronavirus: negli ultimi sette giorni 47 nuovi casi. Un decesso - FIRENZE. Negli ultimi sette giorni si sono registrati in toscana 47 nuovi casi di covid-19: 29 confermati con tampone molecolare e gli altri 18 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati in ...

covid in toscana: un morto a Firenze nell'ultima settimana. E 47 nuovi casi. 13 i ricoverati - FIRENZE – C'è stato un decesso per covid in toscana (una donna di 82 anni), negli ultimi sette giorni (24 aprile – 2 maggio 2024). E sono stati 47 i nuovi casi registrati: 29 confermati con tampone ...

covid, in toscana 47 nuovi casi e 1 decesso in sette giorni - Negli ultimi sette giorni si sono registrati in toscana 47 nuovi casi di covid e un decesso: una donna di 82 anni nel territorio di Firenze. (ANSA)

