Amici 23 - nuova gara inediti | Martina categoria da pelle d’oca poi arriva ultima

(Di giovedì 2 maggio 2024) Dopo un giorno di pausa per la celebrare la Festa del Lavoro, è finalmente tornato in onda su Canale 5 un nuovo episodio del daytime di23, questo pomeriggio giovedì 2 maggio 2024.. Mentre attendiamo di scoprire le anticipazioni direttamente dalla registrazione dellapuntata che vedremo sabato sera, che cosa sarà accaduto in queste ultime ore tra i ragazzi protagonisti del noto talent? Per loro saranno giàti degli altri guanti di sfida? Forse saranno stati approfonditi alcuni rapporti tra gli allievi? Ci saranno state delle discussioni? O magari ci sarà stata una sorpresa inaspettata? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito.23,giudicata da Wad Lapuntata della striscia quotidiana di ...