La Premier grazia Tonali | per le scommesse inglesi bastano i 10 mesi della squalifica italiana

(Di giovedì 2 maggio 2024)i dieci. Sandrotornerà in campo al termine di quelli, anche se una Commissione di regolamentazione indipendenteFA inglese l’ha sospeso per altri dueper le sue”. Il centrocampista del Newcastle ha ammesso di aver continuato a scommettere anche in, ed stato multato di 20.000 sterline. Come si legge in un comunicato del club inglese, “il periodo diè completamente sospeso per tutta la duratastagione, il che significa chesarà disponibile a tornare al calcio competitivo al terminesanzione di dieciin ...

Tonali è torna to ad allenarsi con i compagni al Newcastle : molto bello l'abbraccio che Bruno Guimarães riserva al calciatore italiano poco prima dell'inizio della seduta. cosa ha fatto l'ex Milan in questi mesi ?Continua a leggere Continua a leggere>>

Londra, di fatto, ha deciso di non prolungare la sanzione italiana. Il giocatore tornerà in campo a fine agosto - Sandro tonali tornerà in campo a fine agosto, al termine della squalificagli impostagli dalla Figc. La Football Association, la federazione inglese, ha infatti deciso di non prolungare la sanzione ...

Continua a leggere>>

tonali punito anche in Inghilterra per il caso scommesse: quando tornerà dalla squalifica - Sandro tonali è stato squalificato per due mesi con pena sospesa per aver violato le regole sulle scommesse della Football Association: cosa cambia per ...

Continua a leggere>>

tonali, DUE mesi DI SQUALIFICA CON SOSPENSIVA PER LE SCOMMESSE IN INGHILTERRA - Due mesi di squalifica con la condizionale. È questa la pena che la federcalcio inglese ha deciso di comminare a Sandro tonali per le 50 scommesse ...

Continua a leggere>>