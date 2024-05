Fondi Ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari per due persone

LE BORSE SONO AI MASSIMI storici, con Piazza Affari in prima fila, seconda migliore nel primo trimestre (dopo Tokyo) tra le grandi mondiali, ma allo stesso tempo i dati dicono che la crescita economica è debole. Una circostanza che, insieme a un’inflazione sì in discesa, ma non rapidamente come ci ... Continua a leggere>>

Autoimpiego: fino a 50mila euro a fondo perduto per l'avvio d'impresa - Nuova Sabatini, Resto al Sud, Fondo imprese creative e Green New Deal: 4 misure che concedono contributi a fondo perduto alle PMI anche nel 2024. Aprire la Partita IVA per vendere online è sempre ...

Scuola, selezioni per 587 nuovi dirigenti. Il ministro: "Funzione fondamentale" - Nuove misure e investimenti Come abbiamo accennato ... Le priorità riguardano "Scuole e Competenze" (oltre 2,8 miliardi del Fondo Sociale Europeo Plus), "Le strutture per la scuola e le competenze" ...

Arriva il bando Solare, subito aiuti per assunzioni nel turismo - È la misura che sostiene l'occupazione nella filiera turistica ... una situazione disastrosa di fondi europei e regionali non spesi e ritardi", che, promette, sarà raccontata in una prossima ...

