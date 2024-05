LA CESTISTA USA Griner | Messa in una gabbia - ho pensato al suicidio Ho dovuto chiedere scusa a Putin

Leggi tutta la notizia su corriere

La stella del basket Brittney Griner fu arrestata in Russia per avere in valigia ricariche per sigarette elettroniche di olio di cannabis. Condannata a 9 anni, è stata liberata in uno scambio di prigionieri. «Cucivo per12 ore le divise dei soldati russi»