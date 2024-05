Disabili e normodotati insieme sul palco È quanto realizza da oltre 18 anni una speciale accademia con sedi a Roma e Milano

(Di giovedì 2 maggio 2024)in classi separate. È questa la proposta del Generale Vannacci, candidato della Lega alle prossime elezioni europee. Ma agli antipodi rispetto a questa forma di apartheid c’è chi, da, porta avanti l’inclusività anche nel mondo dello spettacolo, quello patinato per eccellenza. È il caso de L’Arte nel Cuore Onlus, il primo progetto europeo di formazione artistica rivolto a giovani diversamente abili e a giovani, nato anel 2005 e dal 2017 anche a. ...

L'esplosione di Chernobyl è uno evento che ha avuto un grande impatto a livello globale. come è cambiato il mondo dopo quella tragedia? Ci sono eventi che hanno il potere di cambiare il mondo . Possono essere talvolta positivi; ma anche negativi con risvolti deleteri. C'è una data che il mondo ...

Oggi, venerdì 26 aprile 2024, in prima sera ta su Rai1 , in onda lo show di Gianni Morandi in occasione dei 70 anni della Rai. Continua a leggere>>

Si avvicina al via l'edizione 2024 del Giro d'Italia , che prenderà il via dal Piemonte questo sabato 4 maggio. Il protagonista assoluto della corsa Rosa potrebbe essere Tadej Pogacar , con i pronostici tutti a favore del ciclista sloveno. Ieri la UAE Emirates, squadra di Pogacar , ha annunciato la ...

Compie 20 anni il Salone Off, 650 appuntamenti in 300 spazi - Il Salone Off, la grande festa del libro diffusa e inclusiva, raggiunge il traguardo dei vent'anni e conferma la sua missione originaria: creare occasioni di incontro nei quartieri della città, accogl ...

Adulti e anziani spostano sempre più in là l’età della vecchiaia: “A 74 anni dicono che inizia a 76” - A questa interessante conclusione è giunto uno studio internazionale, pubblicato sulla rivista Psychology and Aging Gli adulti e gli anziani di oggi tendono a concepir e la “vecchiaia” come un periodo ...

Roby Facchinetti compie 80 anni: grande festa con la famiglia - Roby Facchinetti ha festeggiato i suoi 80 anni insieme ai membri dei Pooh e a tutta la sua famiglia composta dai tanti nipotini che gli hanno dato i suoi figli.

