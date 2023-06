Festa per Marten de Roon | si sposa con la sua Ricarda

(Di giovedì 8 giugno 2023) Bergamo. Dopo aver celebrato il quinto posto con l’Atalanta in campionato domenica, mercoledì (7 giugno)deha vissuto un altro giorno di. Il centrocampista olandese dell’Atalanta si èto con la sua compagna, da cui ha già avuto tre figlie, all’Albereta Relais di Erbusco, in provincia di Brescia. Tra gli invitati tanti compagni di squadra nerazzurri e di nazionale, da De Vrij a Freuler, fino ad Hateboer e Koopmeiners e molti altri. “re l’amore della propria vita può finalmente essere crocettato dalla lista e ora abbiamo un altro ‘giorno più bello della nostra vita’ da aggiungere alla nostra storia”, ha scritto sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dade ...

...in famiglia ECCO ERNEST GEORGE RONNIE Fotogallery - La principessa Eugenia di York presenta il suo secondogenito GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Fuori programma piccanteAlba Parietti IN ...... e soprattuttoapprezzare i cantanti ospiti che si esibiscono fuori, all'alba. Se questo ha ... Così, il dietro le quinte diventa una. Il mood, insomma, è perfetto. Peccato che questa mattina ...... ma un punto di riferimento spirituale molto forte,noi etanti fedeli e città in tutto il ... In quei giorni, poi, il paese sarà vestito ae con il centro chiuso al traffico. Aperti a ...

Una gara non troppo impegnativa intorno al Lago di Molveno, amata dai runner e perfetta per un esordio. Appuntamento a domenica 11 giugno ...Le Notti della taranta arrivano a Cernusco sul Naviglio. E' conto alla rovescia per un evento che promette di invadere la città con allegria e una scarica di energia. Un evento di cui il Gruppo Netwee ...