Cagliari-Bari | le probabili formazioni

(Di giovedì 8 giugno 2023) Questa sera alle ore 20:30 in campo la sfida dei playoff di Serie B tra Questa sera alle ore 20:30 in campo l’andata della finale dei playoff di Serie B tra(4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Azzi; Nandez, Makombou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri.(4-3-3): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Cheddira, Esposito, Morachioli. All. Mignani.

Andata della finale train Serie B, Cesena - Lecco e Pescara - Foggia in Lega Pro. Successo del Velez e dell'Instituto nella Copa Argentina Giovedì 8 giugno in apertura il calcio sudamericano. Partiamo dalla ...Chi si aggiudicherà un posto nella prossima Serie A TIM Di: Redazione Sardegna Live A pochissime ore dal match, Gigi Riva rilascia un'intervista per parlare dell'incontro e ricordare l'indimenticabile scudetto vinto nella stagione 1969/70 . L'ex calciatore, noto come Rombo di Tuono, parla ai ...

E' in programma alle 20.30 alla Unipol Domus la sfida d'andata della finale playoff di Serie B tra Cagliari e Bari: in palio c'è la promozione per l'ultimo posto disponibile per la Serie A 2023/2024.Gioco e spettacolo in un Cagliari-Bari davvero divertente. In attesa della sfida di questa sera, rivediamo insieme le immagini di quel vittorioso pomeriggio di tredici anni fa ...