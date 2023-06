Panico per l’olio di oliva | sta succedendo sul serio | fila ai supermercati

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il rischio di non trovaredinei nostriè crescente. I produttori non stanno passando un buon momento. Potremmo non trovarlo più sugli scaffali già a partire dalla prossima estate.d’, uno degli ingredienti più utilizzati sulla tavola degli italiani e nella dieta mediterranea in generale, sta scarseggiando. Se ne parla da un po’ ma sono i fatti più recenti a dimostrare che il pericolo di non poterlo più consumare sia reale. La produzione di olio dinel Mediterraneo è in crisi a causa della siccità – ilovetrading.itIl fenomeno desta molta preoccupazione sul mercato lungo tutta la filiera produttiva, dal piccolo contadino al consumatore finale. La crisi deldiche sta coinvolgendo le coltivazioni ...