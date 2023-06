Napoli | riuscito l’intervento a Gaetano

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Operato oggi Gianlucadopo l’infortunio del calciatore delal V metatarso del piede sinistro Gianlucaè passato oggi sotto i ferri per l’operazione a Villa Stuart per la frattura del V metatarso. Di seguito il comunicato del. «Gianluca, oggi pomeriggio, è stato sottoposto presso la clinica Villa stuart alchirurgico per la riduzione della frattura del V metatarso del piede sinistro., perfettamente, è stato eseguito dal Dott. Amerigo Menghi con il prof Pierpaolo Mariani e alla presenza del responsabile sanitario Raffaele Canonico il centrocampista azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo».