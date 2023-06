Messi rivela | “Barcellona? Era il mio sogno”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’avventura di Lionelal Paris Saint-Germain è terminata dopo due anni, il campione del Mondo per il suo futuro ha scelto l’America, nella fattispecie l’Inter Miami. In queste ore sono arrivate ulteriori conferme dal giocatore stesso. La Pulce infatti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Diario Sport, dove ha fatto chiarezza sulla prossima stagione.ha deciso: Inter Miami nel futuro Queste le parole di: Giocherò all’Inter Miami, la decisione è confermata al 100% Sul: Tornare aera davvero il mio. Ma dopo quello che è successo due anni fa non volevo trovarmi nella stessa situazione, lasciando il mio futuro nelle mani di qualcun altro. Ho dovuto decidere pensando a me e alla mia famiglia

Il futuro di Lionel Messi potrebbe essere presto svelato. L'argentino, che ha lasciato il Psg, è stato infatti accostato a diverse squadre: per lui si è ipotizzato un ritorno a Barcellona ma anche una ...Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è espresso in merito al possibile addio in società di Giuntoli: anche Italiano tra le news ...