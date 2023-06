KENTA | “Io contro Punk? Solo se la paga è abbondante!”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 7 giugno 2023) E’ da quandoha lasciato la WWE che si parla di questo tanto atteso dream match, l’idolo di Chicagoil fenomenale. Con l’avvicinamento della AEW alla New Japan con l’inclusione del super show Forbidden Door le chances di assistere a questo insono sempre piu’ alte. Le ultime dichiarazioni del giapponese lasciavano intendere un serio interessamente ma stando agli ultimi aggiormaneti, l’ex Hideo Itami ha voluto aggiungere una “postilla”. Here comes the money “Non mi interessa chi sia l’inventore della GTS. L’unica cosa che conta è che se davvero vogliono questo match devonormi profumatamente altrimenti non ha senso farlo, parlo sul serio.”