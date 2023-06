Il governo approva il decreto anti-infrazioni Fitto | “Punta a ridurre i contenziosi con l’Ue”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Con ilila “notevolmente le procedure di infrazione con la Ue e stabilisce una metodologia che eviti l’apertura di nuove procedure”. Mentre è di nuovo sotto attacco per i ritardi nella gestione del Pnrr, con le opposizioni che per tutta la giornata hanno lamentato la mancata trasmissione al Parlamento della relazione semestrale sull’attuazione del piano, il ministro degli affari europei Raffelein conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri rilancia parlando del-legge che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivda attività dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. “L’Italia ...

Ieri il governo ha incassato la fiducia chiesta sul testo, come uscito dalle commissioni Affari Costituzionali e Lavoro. Tra le modifiche introdotte a Montecitorio, l'emendamento del governo che ...Via libera dell'Aula della Camera al decreto legge Pa. Il testo, su cui il governo ha ieri incassato la fiducia a Montecitorio, è stato approvato con 179 voti a favore e 126 contrari.

Il governo approva il nuovo piano contro la violenza sulle donne ... Fanpage.it

Lo ha illustrato la ministra Eugenia Roccella in conferenza stampa a Palazzo Chigi: "Abbiamo rafforzato le misure cautelari, come il braccialetto elettronico e la distanza di 500 metri della persona a ...Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo ddl contro la violenza sulle donne, arrivato al centro del dibattito pubblico negli ultimi giorni ...