Tiro a volo | la situazione dell’Italia nei ranking olimpici verso Parigi 2024

(Di martedì 6 giugno 2023) Questa laaggiornata al 28 maggio 2023 delle qualificazioni ai Giochidiper il. Assegnate finora ventotto carte olimpiche non nominali, 7 per ogni gara individuale: l’Italia ha centrato un pass nello skeet femminile con Diana Bacosi, uno nel trap femminile con Silvana Stanco ed uno nello skeet maschile con Luigi Lodde. Le restanti quote (per ogni gara individuale) saranno distribuite nel 2023 e nel: 1 ai Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia), 4 ai Mondiali 2023 di Baku (Azerbaigian), 1 agli Europei 2023 di Osijek (Croazia), 1 agli Europeiin sede da definire, e 2 al Torneo finale di qualificazione olimpica. Il periodo di qualificazione, scattato il 14 agosto 2022, ...

Tiro a volo, Paolacci e Coco dopo la vittoria in Coppa del Mondo: "Prima gara insieme e prima vittoria, è stato entusiasmante" OA Sport

Questa la situazione aggiornata al 28 maggio 2023 delle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per il tiro a volo. Assegnate finora ventotto carte olimpiche non nominali, 7 per ogni gara ind ...Gli azzurrini del tiro a volo fanno sognare. Come sappiamo nella giornata di ieri Damiana Paolacci e Marco Coco hanno vinto la gara dello skeet misto in occasione della prima tappa di Coppa del Mondo ...