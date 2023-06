Probabili formazioni Fiorentina-West Ham | finale Conference League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 6 giugno 2023) LediHam,di. Le due squadre scenderanno in campo alle 21:00 di mercoledì 7 giugno nella cornice dell’Eden Arena di Praga. Lanon vince un titolo europeo dalla Coppa delle Coppe 1960/61 e non vince un trofeo in generale dal 2001. Dopo ladi Coppa Italia persa contro l’Inter, la squadra viola ha un’altra occasione per scrivere la storia e Vincenzo Italiano si affida al miglior attacco della competizione. Dall’altra parte unHam che non ha vissuto un campionato facile, ma che proverà a regalarsi un titolo continentale che manca dal 1965. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in ...