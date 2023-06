Milan su Arnautovic | via libera di Thiago Motta al Bologna

... che di fatto si occuperanno del mercato, inevitabilmente cambieranno anche le strategie del. ... Guardando all'attacco, profili più esperti come Berardi e soprattuttorischiano di ...Tra i tifosi del, però, c'è anche chi accusa Maldini e Massara del mercato fallimentare della ... "Cioè Maldini era pronto a spendere pere Berardi , ringraziamo Cardinale", aggiunge ...A confermarlo a Sportitalia è stato proprio il ds del club emiliano Giovanni Sartori che ha ribadito come: 'Per il momento non abbiamo avuto nessun contatto con ilper'.

SportMediaset - Milan, per Arnautovic i rossoneri non vogliono spendere più di 5 milioni. Il Bologna... Milan News

Sono 5 i calciatori del Bologna in scadenza di contratto: De Silvestri, Sansone, Bardi, Soriano e Medel. Secondo la Gazzetta dello Sport, forse solo il primo rinnoverà con decurtazione dell'ingaggio e ...Malumori e incredulità per l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara. Il futuro di alcuni giocatori ora non è più certo Sono momenti di ansia e delusione per i tifosi del Milan, che si sentono disor ...