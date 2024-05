Dove ha fatto il PATCH CUTANEO Francesco Facchinetti? La scelta per affrontare la calvizie

Bergamo, 28 aprile 2024 – Colpo pesante in chiave Champions per l’Atalanta che coglie il secondo successo di fila sconfiggendo 2-0 l’Empoli e, con la gara contro la Fiorentina ancora da recuperare, si porta a due lunghezze di distanza dalla Roma ...

Voci di Gaza – “A Rafah la gente è disperata, smonta le tende senza sapere dove andare. Fugge con i furgoncini o con i carretti degli asini” - Voci di Gaza – “A Rafah la gente è disperata, smonta le tende senza sapere dove andare. Fugge con i furgoncini o con i carretti degli asini” - Il nuovo ordine di evacuazione arrivato dall’esercito israeliano e diretto alla popolazione dei quartieri orientali di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, ha gettato nella disperazione centinaia di ...

Claudio Baglioni: «Mia mamma mi convinse a non farmi prete. De Gregori Una volta me lo scordai in mezzo alla neve» - Claudio Baglioni: «Mia mamma mi convinse a non farmi prete. De Gregori Una volta me lo scordai in mezzo alla neve» - Claudio Baglioni tra povertà, padre brigadiere e il rischio di farsi prete. Il cantante si racconta ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera in un'intervista in cui, tra le altre ...

MotoGp, gli orari del Gp di Francia 2024 a Le Mans: dove vedere prove, qualifiche e gara (Sky, Now, Tv8) - MotoGp, gli orari del Gp di Francia 2024 a Le Mans: dove vedere prove, qualifiche e gara (Sky, Now, Tv8) - Venerdì 10 maggio le sessioni di prove libere delle tre categorie, con la MotoGp che chiuderà la giornata alle ore 14.55, quando i tempi sono già decisivi per l’accesso alla Q2. Sabato 11 maggio giorn ...