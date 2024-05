Strage Bologna - ' video dimostra che uomo in stazione è Bellini'

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il sostituto Pg Nicola Proto ha cominciato questa mattina la sua requisitoria davanti alla Corte d'Assise d'Appello dinei confronti dell'ex Avanguardia Nazionale Paolo, accusato di essere uno degli autori dellaalladidel 2 agosto 1980, in concorso con gli ex Nar già condannati e con Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, tutti deceduti e non più imputabili, ma ritenuti mandanti, finanziatori o organizzatori dell'attentato.in primo grado è stato condannato all'ergastolo con isolamento diurno di un anno. A processo sono anche l'ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel, condannato a 6 anni per depistaggio dalla Corte d'Assise die l'ex amministratore di condomini in via ...

Uno striscione con la scritta ‘Adesso basta!‘ apre il corteo di Cgil e Uil Bologna che si è messo in marcia giovedì mattina nel giorno dello Sciopero generale nazionale per la sicurezza sul lavoro . In Emilia-Romagna l’astensione è stata raddoppiata ...

"Ci sono accertamenti in corso sugli appalti e i subappalti , abbiamo dato una delega per questo. Non è che il subappalto di per se stesso è un problema, è una figura giuridica prevista dal codice civile a cui tradizionalmente si ricorre per avere ...

Bologna , 29 aprile 2024 – “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” è il motto per l’evento in piazza maggio re del 1 maggio , lanciato da Cgil Bologna , Cisl area metropolitana bolognese e Uil E-R. “Non ci sarà spargimento di ...

