Paolo Conte alla Scala - il maestro è nell’anima - dall’8 maggio sulle piattaforme

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “, Il” saràsu tutte ledigitali e il 23su Rai3 in prima serata. Andiamo ad approfondire.e in TV il film documentario di, il” (Sugar) sarà disponibilesu tutte ledigitali. La pubblicazione è stata anticipata da un’anteprima su Apple Music, su cui è possibile ascoltare il concerto evento anche in audio spaziale con ...