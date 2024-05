Basta - ora ti devi calmare Si alzano i toni e all’Isola dei Famosi scoppia il caos con Rosanna

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Acque agitatedei, a Mediaset ma anche in Honduras. Intanto è notizia freschissima quella di un cambio di programmazione: il reality show di Vladimir Luxuria non riesce proprio a decollare dal punto di vista degli ascolti e si accinge a subire un cambio di palinsesto. Era nell’aria già da un po’ di tempo, ma la scelta fatta da Mediaset è stata estrema. Il programma, infatti, andrà in onda di domenica. Il cambio di palinsesto dovrebbe avvenire a partire da domenica 19 maggio, secondo quanto rivelato da Davide Maggio. Questo, dunque, significa che il prossimo appuntamento con il reality show di Canale 5 è ancora in programma per lunedì 13 maggio. Poi si sposterà al giorno di festa della settimana. E questo è quello che sta succedendo in Italia, ma in Honduras? Leggi anche: “Falsa e pure raccomandata da lei”. Isola dei ...

Niente da fare per Vladimir Luxuria . Le ultime voci, giunte in seguito alla puntata in diretta dell’Isola dei Famosi del 6 maggio, la danno sempre più vicina all’addio. Purtroppo per lei il pubblico non ha mai risposto alla grande, sul web ci sono ...

Isola dei Famosi, scoppia la lite tra i naufraghi a causa del fuoco: "Questo machete fa c*****" - All' Isola dei Famosi non si placano le liti e le tensioni tra i naufraghi . I concorrenti del reality di Canale5 condotto da Vladimir Luxuria sono stati suddivisi in due squadra, blu e rossa, e i ...

