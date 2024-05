(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) – "Riuscite a immaginare quanto lentamente passi il tempo quando non c'è aria e stai provando a respirare? Ogni persona con coscienza e cuore, indipendentemente dalla sua origine o religione, dovrebbe chiedere il rilascio immediato degliprima che sia troppo tardi". Amit Soussana, è stata nelle mani diper 55 giorni. Durante L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due ...

Destinazione Mantova, i risultati della ricerca sull’offerta turistica in chiave di sostenibilità e sviluppo dell’attrattività - Destinazione Mantova, i risultati della ricerca sull’offerta turistica in chiave di sostenibilità e sviluppo dell’attrattività - MANTOVA, 8 mag. – I risultati della ricerca "Analisi dell'offerta turistica della destinazione Mantova" sono stati presentati questa mattina nella Sala Consiliare del Municipio con interventi del vice ...

Israele-Hamas, il destino incerto dei 132 ostaggi e il dilemma di Netanyahu - israele-hamas, il destino incerto dei 132 ostaggi e il dilemma di Netanyahu - "Riuscite a immaginare quanto lentamente passi il tempo quando non c'è aria e stai provando a respirare Ogni persona con coscienza e cuore, indipendentemente dalla sua origine o religione, dovrebbe c ...

Usa sospendono invio bombe a Israele: grande preoccupazione per Rafah - Usa sospendono invio bombe a Israele: grande preoccupazione per Rafah - Ascolta articolo - Gli Stati Uniti ritardano le spedizioni di armamenti a Israele, evidenziando preoccupazioni riguardo all’uso delle armi in aree densamente popolate come Gaza. Le tensioni aumentan ...