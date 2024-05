Gianni bacia una dama a UeD - Alessia mortifica i cavalieri | Hanno l’alito orribile

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La puntata dell’8 maggio di Uomini e Donne è stata caratterizzata da svariate discussioni, tutte inerenti il Trono Over. Sabrina è stata presa di mira a causa di alcuni comportamenti, mentre un’altraha fatto delle confessioni imbarazzanti. Ecco cosa è successo. Sabrina attaccata a UeD, sta prendendo in giro tutti?laNel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti da Sabrina e Tino. I due si stanno conoscendo da poco e il cavaliere è sembrato propenso ad andare avanti. La, invece, è stata un po’ restia, sta di fatto che ha provato in tutti i modi a trovare il pelo nell’uovo pur di scaricare lo spasimante, cosa che alla fine ha fatto. Successivamente, poi, è intervenuto Maurizio il quale ha accusato ladi essere una falsa ed ha lasciato intendere che è a UeD ...

