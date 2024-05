Allevamenti intensivi - Giulia Innocenzi replica al ministro Lollobrigida | Criminalizzazione generalizzata? Non sono casi isolati

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Botta e risposta a distanza tra ildell’Agricoltura, Francesco, e la giornalista autrice del documentario Food For Profit, che svela i rapporti fral’industria della carne e la politica,. Dopo la messa in onda in Rai, su Report, ilha infatti scritto un post sui propri canali social e ha parlato di “” degli allevatori, sottolineando che “la stragrande maggioranza” di quelli italiani “segue le regole stabilite dalle leggi” e che “certamente tra migliaia di loro cialcuni disonesti che compiono azioni criminali” e che “vanno perseguiti con tutta la rigidità possibile”. Secondoperò, che ha risposto alcon un video sui ...

Immagini crude quelle che si vedono in Food for Profit , primo documentario della giornalista Giulia Innocenzi che da anni si occupa del benessere degli animali negli allevamenti e dell’impatto di questi ultimi sull’ambiente. Nell’ora e mezza di ...

Food for profit , il docu-film di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi che svela i rapporti fra l’industria della carne e la politica verrà trasmesso in televisione domenica prossima, 5 maggio , alle 20:55 su Rai 3 a Report . L’indagine, frutto di un ...

Il documentario Food for Profit sugli allevamenti intensivi e le distorsioni della politica agricola europea, di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi, sta riscuotendo un grande successo in tutta Italia. Una conferma del grande impatto che sta avendo ...

Parliamo di Food for Profit, di giulia innocenzi e Pablo d'Ambrosi. Il Green Deal finanzia l'industria che dovrebbe smantellare: il documentario Food for Profit svela l'ipocrisia UE

