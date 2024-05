Da Lucca a Pechino Express | i fratelli Damiano e Massimiliano Carrara puntano la vittoria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Firenze, 8 maggio 2024 – A2024 il pasticcere lucchesee il fratelloa un passo dallafinale. Dopo oltre 5mila chilometri attraverso tre Paesi - Vietnam, Laos e Sri Lanka - si conclude l’avventura lungo la Rotta del Dragone di. La puntata finale va in onda domani giovedì 9 maggio alle 21,15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su Now (sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go). Un viaggio indimenticabile e appassionante che i concorrenti hanno fatto accompagnati dal Dragone e guidati dal conduttore Costantino Della Gherardesca e dall’inviato speciale Fru dei The Jackal: hanno corso tra le antiche tribù delle montagne vietnamite, attraversato l’atmosfera mistica del Laos ...