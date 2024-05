La mafia e le escort spaventano Giorgia Meloni - che ha paura delle elezioni

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il terremoto politico e giudiziario che ha investito Giovanni Toti agita la maggioranza e la premier, che dalla Libia cerca di dettare la linea per contenere i danni. In Parlamento le bocche dei deputati della maggioranza sono cucite o recitano il classico copione parlando di...

Mattinata a Tripoli e pomeriggio a Bengasi per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni , impegnata oggi in una missione lampo in Libia . La stabilità nella regione e il contenimento dei flussi migratori , ma anche la cooperazione bilaterale, gli ...

Nato: Stoltenberg, 'con Meloni discusso numerosi contributi Italia, preparativi per Washington' - Nato: Stoltenberg, 'con meloni discusso numerosi contributi Italia, preparativi per Washington' - Bruxelles, 08 mag. - (Adnkronos) - È stato "un piacere incontrare il primo ministro giorgia meloni a Roma. Abbiamo discusso dei numerosi contributi dell’Italia alla Nato e dei nostri preparativi per i ...

Inaugurato appartamento a Roma per ospitare famiglie con gravidanze patologiche - Inaugurato appartamento a Roma per ospitare famiglie con gravidanze patologiche - "Sono qui per rappresentare non solo la mia vicinanza e gratitudine ma anche quella del Governo italiano e del Presidente del Consiglio dei Ministri giorgia meloni - ha affermato il Viceministro del ...

Il duello tv tra Meloni e Schlein sarà l’evento ‘crash-point’ dell’opposizione - Il duello tv tra meloni e Schlein sarà l’evento ‘crash-point’ dell’opposizione - Parlandone freddamente, come se fosse soltanto un fatto dello spettacolo, l’imminente confronto televisivo meloni-Schlein si presenta potenzialmente come l’evento ‘crash-point’ dell’opposizione politi ...