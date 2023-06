L’era del food è tramontata e la nuova televisione aspira alla verità

Leggi su linkiesta

(Di martedì 6 giugno 2023) «Parto da una citazione di Paolo Poli: “Mi aspettavo che fosse il secolo del sesso, e invece è il secolo della cucina… È vero?». Così esordisce Pietro Galeotti, autore televisivo, giornalista e scrittore italiano, nonché moderatore del panel del Festival di Gastronomika 2023 dedicato all’evoluzione del racconto del cibo in tv. Ed Ernst Knam – chef pâtissier ma anche volto televisivo italiano – raccoglie al volo la provocazione e risponde scherzando (ma non troppo): «Dipende. Io penso che cucina e sesso stiano molto bene insieme». La battuta elusiva è il simpatico preludio di unalampante anche per i non addetti: «I cuochi sono sempre stati chiusi in cucina, finché non è arrivata lae il cuoco è diventato una superstar. Il che è anche esagerato, perchéfine – come diceva Gualtiero Marchesi – spadelliamo la ...