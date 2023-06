Bonus Terrazzo 2023 a quanto ammonta l’incentivo?

(Di martedì 6 giugno 2023) Guida aiancora attivi. Il Governo ha confermato il cosiddetto “” che prevede un incentivo per chi fa dei lavori per sistemare i balconi della propria abitazione. Ail? Il Governo ha confermato alcuniper la casa, tra questi ilristrutturazioni e il bons. Ilprevede: una detrazione fino al 50% per lavori anche su balconi e logge, la spesa non deve superare i 96mila euro e il rimborso avverrà in 10 quote annuali di pari importo. Sono ammessi lavori finalizzati a migliorare l’efficientamento energetico o la fruibilità dello spazio Oltre al...

A sostegno del 70,8% degli italiani che possiedono una casa ci sono poi anche i bonus caldaia, zanzariere e tende solari e lampadari. Il primo consente di acquistare nuove caldaie ad alta ...

Il governo di Giorgia Meloni sta concentrando la sua attenzione sulle famiglie e sulle imprese, offrendo una serie di incentivi per migliorare il comfort ...Come precedentemente anticipato, il Governo Meloni ha prorogato ancora per tutto il 2023 una serie di bonus per la casa. Alcuni sono destinati a chi decide di intraprendere lavori di ristrutturazione, ...