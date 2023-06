Tabellone Conference League 2023 | come si è arrivati alla Finale Fiorentina-West Ham

(Di lunedì 5 giugno 2023) La UEFAè arrivata all’ultimo atto. La terza competizione europea per club è pronta a scendere in campo con l’ultima sfida di stagione. Nelladel torneo, ad affrontarsi, saranno ladi Vincenzo Italiano e ilHam di David Moyes. Le due compagini sono pronte a dare spettacolo tra poco più di 48 ore a Praga, all’interno dell’Eden Arena. In Repubblica Ceca ci si aspetta una grande sfida mercoledì 7 giugno a partire dalle ore 21.00. La Viola ha compiuto un percorso lineare: partita dal Gruppo A della, è arrivata seconda nel girone alle spalle del solo Basaksehir. A partire dai sedicesimi di, Nico Gonzalez e compagni, hanno dapprima eliminato nel doppio confronto il Braga. Poi, agli ottavi di ...

