Posillipo Scherma | le ragazze della spada vincono lo scudetto di B1 e vanno in A2

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Gaia, Erica, Giulia e Giovannella sono le quattro moschettiere del Circoloche a Piacenza hanno vinto il titolo di Campione d’Italia in serie B1 riportando a Napoli la promozione in serie A2. Le quattro spadiste del sodalizio rossoverde, seguite passo passo dal Maestro Aldo Cuomo, hanno mostrato sin da subito che la giornata le avrebbe viste protagoniste. Infatti, nella fase preliminare a girone hanno vinto tutti gli incontri piazzandosi ai primi posti del tabellone di eliminazione diretta. Hanno sempre dominato ogni incontro con parziali da grande squadre e le avversarie lasciate sempre a non meno di 9 stoccate di differenza. Gaia Leonelli, Erica Ragone, Giulia Rosiello e Giovannella Somma, già note per i loro risultati prestigiosi a livello individuale, sono l’espressione di una scuola diposillipina ...

Nella semifinale, le spadiste hanno affrontato una squadra temibile, la "VirtusSalento". ...hanno conquistato comunque il terzo gradino del podio battendo per 45 - 34 la squadra del "...L'appuntamento è per la mattina di sabato 20 maggio. Il Circolo Nauticoapre le sue porte ai giovani napoletani per un Open Day . In vista della fine dell'anno ... canoa polo,, tennis, ...... e l'evento promozionale dinon vedenti. L'evento, tenutosi presso la palestra dell'... Fontanella (Napoli), ai quarti di finale batte la compagna di sala Alessandra Vinciguerra per ...

Posillipo Scherma: le ragazze della spada vincono lo scudetto di B1 ... anteprima24.it

A Fondi, provincia di Latina, domenica si sono concluse due giornate in cui giovani atlete e atleti si sono confrontati in pedana con tutte e sei le armi. Nel Campionato interregionale a squadre, quel ...Nel recente Campionato Interregionale a Squadre svoltosi a Fondi, le talentuose atlete del Circolo Scherma Terni hanno dimostrato il loro valore e la loro determinazione, portando a casa la medaglia d ...