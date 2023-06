Borse Ue prudenti | corre il greggio Avvio di slancio per il Btp Valore | ordini per oltre 2 miliardi

Si muovono con debolezza le principalieuropee , con gli occhi puntati sulla testimonianza di Christine Lagarde al comitato Affari economici e monetari all'Europarlamento, dalla quale potranno emergere indicazioni importanti sulle ...L'euro torna sotto 1,07 dollari, spread sale a 175 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Si muovono in ordine sparso leeuropee che non riescono a mettersi in scia ai listini asiatici, ......evidente tra la narrativa dei commentatori (o di sentiment generale) ed il comportamento in particolare delle, che, formalmente, possono annoverare ancora diversi motivi per essere, ...

Borse Ue prudenti, corre il greggio. Avvio di slancio per il Btp Valore: ordini per oltre 1 miliardo Il Sole 24 ORE

(Teleborsa) - Si muovono con debolezza le principali Borse europee, con gli occhi puntati sulla testimonianza di Christine Lagarde al comitato Affari economici e monetari all’Europarlamento, dalla qua ...Si muovono in ordine sparso le Borse europee che non riescono a mettersi in scia ai listini asiatici, arrivati al terzo rialzo di fila grazie al rialzo dell'indice Pmi cinese e all'accordo sul tetto a ...