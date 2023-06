Alberto Angela Riceve Laurea Honoris Causa | “Mi Sento a Casa a Napoli | Come se Avessi Vinto lo Scudetto” – VIDEO

(Di lunedì 5 giugno 2023), il noto divulgatore scientifico italiano,lain Geologia dalla prestigiosa Università Federico II di. Celebrando l’evento,esprime il suo amore per la città e cita lo. Nella città di, l’amore per la cultura e la scienza ha trovato una nuova espressione., il divulgatore scientifico più amato d’Italia, ha ricevuto lain Geologia applicata dalla prestigiosa Università Federico II. Questo importante riconoscimento inaugura l’ottocentesimo anno accademico dell’università. Il Secondo Onore Napoletano per ...

Riconoscimento perche in queste ore ha ricevuto una laurea honoris causa dall'Università Federico II di Napoli. Senza dubbio uno dei divulgatori scientifici più famosi d'Italia,ha ...... Tom Kirlander, Tom Dugan, Lee Forest, John Hammil, Heidi Szedberg, Carroll Baker eBassett ... Vittoria Puccini, Angelo Duro, Giulia Bevilacqua, Nicola Pistoia, Giovanni Esposito,Farina,...Una laurea magistrale honoris causa in Geologia e Geologia Applicata ad. Con questo evento l' Università Federico II di Napoli festeggia i 799 anni dalla sua istituzione il 5 giugno. Una delle celebrazioni in programma proprio per ricordare questo ...

Alberto Angela: 'Venire a Napoli è come entrare in un sogno' Agenzia ANSA

Riconoscimento per Alberto Angela che in queste ore ha ricevuto una laurea honoris causa dall'Università della Federico II di Napoli.Napoli, 5 Giugno - "Venire a Napoli è come entrare in un sogno. Io non sono napoletano, ma mi sento a casa". Lo ha detto Alberto Angela dopo aver ricevuto la ...