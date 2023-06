Adulto | ricco | urbanizzato | l’identikit del produttore di emissioni «Una società che invecchia inquina di più ed è più ingiusta» – Il rapporto

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 giugno 2023) «Il 10% piùdella popolazione mondiale produce il 48% dei gas serra globali, mentre il 50% più povero ne emette appena il 12%». Non basta certo questa frase ad esaurire il concetto di (in)giustizia climatica, ma a darne un valido esempio, certamente sì. Il dato è contenuto nel report del Joint Research Center di Ispra (Varese) sulle relazioni tra demografia e cambiamento climatico, presentato oggi 5 giugno alla presenza della vicepresidente della Commissione Ue Dubravka Suica. L’Ue si è posta l’obiettivo di diminuire del 55% le proprienel 2030 rispetto al quelle del 1990, per poi raggiungere la neutralità carbonica nel 2050. Obiettivo che viene considerato sia «economicamente possibile», che «vantaggioso» per il continente. Lo ha fatto, però, per sua stessa ammissione, senza considerare adeguatamente il ruolo degli studi demografici ...