Roma-Dybala | le carte giallorosse per convincere la Joya | i dettagli

(Di domenica 4 giugno 2023) Laha leper provare aPauloa restare ancora in giallorosso e i Friedkin a Trigoria ci hanno parlato Laha leper provare aPauloa restare ancora in giallorosso e i Friedkin a Trigoria ci hanno parlato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi sono d’accordo con l’aumento dell’ingaggio per l’argentino. Oltre al contratto ci sarebbe anche il discorso Europa, con la vittoria si resterebbe in Europa League visto che la Champions è sfumata anche per la sconfitta contro il Siviglia.

Un super club d'Europa paga la clausola e porta via Dybala dalla Roma: l'ipotesi è clamorosa, un'occasione imperdibile ...L’abbraccio dell’Olimpico, con i tifosi in ansia per il futuro del tecnico, che aspetta garanzie di mercato. Il portoghese ha le idee chiare, ma i Friedkin le vogliono soddisfare