Dal fotomontaggio contro l’inviato Rai2 a Kiev ai falsi video sull’alluvione in Emilia Romagna – Le Fake News della settimana

(Di domenica 4 giugno 2023) Come ognitorniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Dall’ultimo appuntamento, ci siamo occupati delle ultime notizie non verificate circolate in relazione alle alluvioni dell’. Oggetto di verifica, in questo caso, è stato unche ritrae una frana, secondo alcuni avvenuta a Cesena, ma in realtà filmata in Giappone. Si sono diffuse molto anche duecreate a partire dai giornali e telegiornali. La prima riguarda un servizio dida, che qualcuno ha contestando sostenendo che sia stato girato in Italia a 62km da Brescia, mentre la seconda è l’ennesima finta prima pagina de La Verità, questa volta a tema Bill Gates. Proseguono anche le fuorvianti immagini generate dall’AI. Questa volta il soggetto è Elon Musk ...