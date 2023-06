Napoli | Dazn | “Secondo tempo su maxischermi in via del tutto eccezionale”

(Di sabato 3 giugno 2023) “In accordo con Lega Serie A, abbiamo deciso di accogliere la richiesta della Prefettura didi trasmettere in alcune piazze, in via del, ildella partita-Sampdoria e la premiazione per consentire maggior sicurezza nei festeggiamenti nei comuni dell’area metropolitana e nella città di”. Così l’ANSA riporta le spiegazioni diriguardo la trasmissione deldella partita e della cerimonia di premiazione suiche verranno allestiti in loco da società incaricate dai Comuni interessati. “Confidiamo che i Comuni riescano a dotarsi diil necessario per garantire a tifosi e sportivi di godere di questo ...

...tempo della partita- Sampdoria e la premiazione per consentire maggior sicurezza nei festeggiamenti nei comuni dell'area metropolitana e nella città di". Contattata dall'ANSA,...La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di. All'andata ... InzaghiCLASSIFICA SERIE A:87 punti; Lazio 71; Inter 69; Milan 67; Atalanta 61; Roma 60; ...Da sottolineare la prova di carattere una settimana fa contro ilcampione d'Italia: sotto 0 -...00 allo stadio 'Via del Mare' di Lecce e verrà trasmessa in diretta streaming su. La ...

Festa Scudetto, ecco i 21 maxi-schermi tra Napoli e Provincia: DAZN dà l'ok dal 2° tempo di Napoli-Samp Tutto Napoli

"In accordo con Lega Serie A, abbiamo deciso di accogliere la richiesta della Prefettura di Napoli di trasmettere in alcune piazze, in via del tutto eccezionale, il secondo tempo della partita Napoli- ...Domani pomeriggio si gioca Napoli-Sampdoria, ultima partita di campionato. Allo stadio Maradona subito dopo il fischio finale prenderà il via la festa scudetto che sarà trasmessa in diretta dai maxi-s ...