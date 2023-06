Milan-Verona | Ibrahimovic ai saluti? Lo svedese non vuole smettere

Domani tocca a Napoli - Sampdoria (ore 18.30), Atalanta - Monza, Lecce - Bologna,, Roma - Spezia e Udinese - Juventus (ore 21). Intanto oggi si gioca pure in Serie B ( Parma - Cagliari ......ore 20.45 Genoa - Sassuolo domenica ore 12.30- Torino domenica ore 15 Parma - Atalanta domenica ore 15 Benevento - Cagliari domenica ore 15 Roma - Crotone domenica ore 18 Juventus -...Il giocatore, uscito poco prima delle 16 da Casa(vestendo la nuova maglia rossonera che debutterà domani con il) si è detto "molto felice. Speriamo di fare grandi cose in futuro. Già l'...

Il video include anche le giocatrici della squadra femminile del Milan, Kosovare Asllani e Nesrien Bahlouli ... I rossoneri affronteranno l’Hellas Verona, in uno degli incontri più sentiti dai ...I gialloblù si allenano a Castelnuovo. Niente conferenza per mister Zaffaroni Ultimo giorno di allenamenti per il Verona in vista della decisiva sfida contro il Milan: oggi si terrà infatti la rifinit ...