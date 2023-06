Autoriancora non hanno visitato la nostra città si incontreranno con i vecchi amici del ... dal direttore del Mattino Francesco de Core , dall'avvocata Carmen Maria Piscitelli e della...Ilimmesso in ruolo da GPS sostegno con retrodatazione giuridica,poi accetta una nuova assunzione a tempo indeterminato, da quando è considerato in ruolo Quesito Una nostra lettrice chiede ...Giovanni Spinazzola,in servizio nel plesso scolastico di Metaponto e referente del ... sono state messe in campo esperienze significative di apprendimento fuori dal contesto d'aula,hanno ...

La docente che da 10 anni non riesce a tornare in Calabria: “Mi sento sola e tornare per le feste è dispendioso. Faccio domanda di trasferimento solo per routine” Orizzonte Scuola

Riceviamo e diffondiamo l’iniziativa proposta da IBM riguardante la sicurezza informatica e il ruolo della scuola pubblica nel combattere gli attacchi informatici: “La sicurezza informatica rappresent ...Uno studio brasiliano potrebbe aver trovato la risposta a un dilemma diffuso tra chi frequenta le palestre: conta più il peso o il numero di ripetizioni