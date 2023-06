Cocciaretto-Pera | Roland Garros | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 giugno 2023) Questo pomeriggio, con orario stimato per le 14.15, Elisabettaaffronta Bernardanella sfida valida per i sedicesimi di finale del. Ultima italiana rimasta in gara e che vuole provare a spingersi più in fondo possibile nella competizione. Il match odierno si preannuncia equilibrato e incerto. Ecco dunque lee dove seguire intelevisiva la sfida, come arrivano alla sfida Elisabetta– Crediti Foto: FITP Tennis FacebookLe due tenniste hanno fin qui portato avanti un percorso importante e sono pronte a lasciare il segno e ritagliarsi un posto agli ottavi. Elisabettaha fatto ...