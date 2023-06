Impresa Sonego a Parigi | batte Rublev e vola al quarto turno

(Di venerdì 2 giugno 2023) Al Roland Garros è il grande giorno di Lorenzo. Il tennista azzurro si qualifica per ilndo dopo cinque combattutissimi set, dopo essersi trovato sotto di due partite a zero, ...

Perla prima vittoria contro un top 10 in uno slam.Lorenzocompie un'e batte in rimonta Andrey Rublev 5 - 7 0 - 6 6 - 3 7 - 6 6 - 3 al terzo turno del Roland Garros. L'azzurro si impone in una battaglia di tre ore e quarantacinque minuti, dopo ...Perla prima vittoria contro un top 10 in uno slam.

Roland Garros, impresa Sonego: battuto Rublev, numero 7 al mondo RaiNews

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...L'azzurro batte il numero 7 al mondo in cinque combattutissimi set (con rimonta da 0-2) e si qualifica al quarto turno. Sinner,la terra rossa non porta felicità ...