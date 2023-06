Il Brescia in Serie C | giocherà il derby contro l’Atalanta B e l’AlbinoLeffe

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ilè retrocesso inC. Il verdetto è arrivato nella serata di giovedì (1 giugno): le Rondinelle non sono riuscite a battere il Cosenza nel playout. Dopo l’1-0 subito all’andata, al ritorno la beffa è arrivata al 95?, pieno recupero: in vantaggio 1-0, un colpo di testa di Meroni all’ultimo minuto di recupero ha salvato i calabresi. In seguito al gol incassato, dalla curva delsono piovuti fumogeni in campo. La Polizia ha dovuto anche sedare un’invasione di campo che ha costretto alla sospensione della gara. La partita è stata per diversi minuti di pausa, poi le squadre sono rientrate in campo dagi spogliatoi, in attesa che il clima tornasse idoneo a disputare gli ultimi attimi. Anche dopo il triplice fischio, comunque, le tensioni non sono scemate: giocatori bloccati negli spogliatoi, pubblico ancora sugli spalti e ...