Diletta Leotta scuote i fan | “Ho avuto paura” | Cos’è successo

Aurora Ramazzotti e la mattinata molto attiva con Cesare: 'Ha un soprannome, vediamo se lo indovinate': 'Michelle Hunziker, la vorrei in sala parto con me. È mamma e nonna da prendere ...... torna in edicola per il suo quarto numero dopo i sold out delle uscite con le cover dedicate a, a Clio Make Up e ai The Jackal. Fiorello racconta con la sua verve e la sua ironia il ...esplosiva in costume al 6° mese di gravidanza. 'Volevo chiamarla Ofelia ma..' Iscriviti alla newsletter

Diletta Leotta: 'Io incinta, non riuscivo più a parlare. Sul matrimonio con Karius e il ritorno su Dazn...' FOTO! Calciomercato.com

Diletta Leotta superstar: lancia un podcast sulla maternità, chiama Michelle Hunziker e chiude la stagione di serie A ...“Fiorello, il fenomeno italiano”. È questa la cover story del prossimo numero di Postalmarket, in edicola ai primi di giugno. Lo storico catalogo italiano, ...