Resident Evil | è in produzione un nuovo film ad alto budget - rivela un report

(Di sabato 4 maggio 2024) Capcom ha deciso di far partire i lavori su undiad, con questa pellicola cinematografica che sarebbe attualmente inpresso gli studi di Screen Gems. A condividere questoè stato Insider Fandom, con il portale online che ha precisato di aver ottenuto queste informazioni da fonti (ovviamente rimaste anonime) che hanno una conoscenza diretta della situazione e per questo motivo sono ritenute molto affidabili. Il portale online ha aggiunto che questodisarebbe contraddistinto da unimportante, decisamente piùrispetto a quello che ha ...

Si è riunita oggi, 3 maggio 2024, l'assemblea dei soci di Sas - Servizi alla Strada di Firenze per l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 e la nomina del nuovo CdA L'articolo Firenze , Servizi alla Strada : eletto il cda. Andrea Pugliese nuovo presidente proviene da Firenze Post. Continua a leggere>>

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie ad un contributo regionale di 500 mila euro e ad un importante programma di interventi strutturali, impiantistici e di percorrenza durato cinque anni L'articolo Castelnuovo Garfagnana : il Presidente della Regione in visita alla Rocca ... Continua a leggere>>

resident Evil: un nuovo film ad alto budget potrebbe essere in lavorazione - resident Evil potrebbe essere in procinto di tornare al cinema con un nuovo film ad alto budget in lavorazione presso Screen Gems. Continua a leggere>>

resident Evil 9: si dice che sarà lanciato nel gennaio del 2025 - resident Evil 9, il prossimo capitolo principale del franchise action-horror di Capcom, sarebbe in fase di sviluppo dal 2018. Continua a leggere>>

La saga resident Evil ha venduto più di recente che nell'epoca d'oro - L'analista di mercato Daniel Ahmad ha condiviso un interessante dato relativo alle vendite di resident Evil, che ha avuto il boom di recente. Continua a leggere>>