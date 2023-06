Ascolti TV | Giovedì 1 giugno 2023

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 2 giugno 2023) Serena Rossi e Gigi D'Alessio Nella serata di ieri,, su Rai1 Gigi, Uno Come Te – Ancora Insieme ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Zelig in replica ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Snake Eyes – G.I Joe Le origini è la scelta di .000 spettatori (%). Su Italia1 Chicago Fire ha raccolto .000 spettatori pari al % (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 Indovina chi viene a cena è seguito da .000 spettatori con il % (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Piazzapulita raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 Il vento del perdono segna .000 spettatori (%). Sul Nove Angelo Izzo – Cuore nero interessa .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Cinque Minuti realizza un ascolto di ...