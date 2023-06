Analisi onchain | le previsioni in base alle metriche sui tempi di detenzione 2 giugno 2023

Leggi su blockworld

(Di venerdì 2 giugno 2023) Oggi siamo qui a parlare ancora una volta di. Per l’articolo di oggi ho scelto 6 grafici che sono rivolti all’del costoe della profittabilità delle fasce di hodlers divisi inal tempo diper valutare chi e come ha mosso e continua a muovere il mercato, così da poter trovare supporti e resistenze per il prezzo da qui ai prossimi mesi. Potete trovare la versione integrale di quello che penso della questione su Twitter Oppure su YouTube Oggi parleremo quindi di: Young Cumulative Bands SOPR and Realized Price Old Cumulative Bands SOPR and Realized Price Isolated Age Bands SOPR and Realized Price Ma non perdiamo altro tempo ed entriamo subito nel merito dell’...