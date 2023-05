La Roma perde l’Europa League! Finisce 5-2 per il Siviglia d c r

(Di giovedì 1 giugno 2023) Laha persoLeague ai calci di rigore. Dopo ben 146 minuti, la partita più lunga della storia del calcio, terminati 1-1. Ai rigori4-1 per gli andalusi PARI NEI 90 ? Alla Puskas Arena va in scena la finale di Europa League tra. La prima delle tre finali con le italiane protagoniste. Il 7 giugno toccherà alla Fiorentina col West Ham in Conference e poi il 10 giugno con l’ultimo atto della Champions League tra Manchester City e Inter. Mourinho vuole la sesta finale della sua straordinaria carriera. I giallorossi partono bene tant’è che dopo 11? Spinazzola impensierisce Bounou, che sfodera un grande intervento. Al 35? arriva il vantaggio della: Dybala si presenta da solo in area e col mancino buca il portiere marocchino. Nella ripresa, il ...

Argomenti minori centocelle ragazzi scomparsi Video del giorno Santoro senza filtri su Fazio e Annunziata: "L'azienda cima io non li sopporto"... la 7(se laarriva 5o 6 Se lavince l'Europa League e arriva 7 non ci saranno italiane in Conference SE LALA FINALE DI EUROPA LEAGUE Champions : Napoli, Lazio, Inter, Milan In ...... avviene l'8 maggio quando Jovanotti , in giro in bicicletta per le vie di unaprimaverile e assonnata e in collegamento in diretta con Fiorello,inavvertitamente il telefono che viene ...

Europa League: Mourinho e Siviglia, comunque vada, sarà una prima Tuttosport

Settima Coppa UEFA/Europa League per il Siviglia, che infligge la prima delusione europea al "Re di Coppa" José Mourinho. Sono serviti i calci di rigore, dopo il gol di Dybala al 35', l'autorete di ...La Roma è beffata ai rigori e sfuma il primo obiettivo europeo dell'Italia, in questa stagione che vede tre squadre italiane in finale nelle competizioni continentali: José Mourinho perde sul campo di ...