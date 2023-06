Trump | la ‘confessione’ audio | ha sottratto documento riservato Pentagono

(Di mercoledì 31 maggio 2023) (Adnkronos) – I pubblici ministeri federali hanno ottenuto una registrazionedi un incontro dell’estate 2021 in cui Donaldriconosce di averundelsu un potenziale attacco all’Iran. Lo riferisce la Cnn. Dalla registrazione si evincerebbe che l’ex presidente Usa era consapevole di aver conservato materialedopo aver lasciato la Casa Bianca. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Testi su un potenziale attacco all'Iran I pubblici ministeri federali hanno ottenuto una registrazione audio di un incontro dell'estate 2021 in cui Donaldriconosce di aver sottratto un documento riservato del Pentagono su un potenziale attacco all'Iran. Lo riferisce la Cnn. Dalla registrazione si evincerebbe che l'ex presidente Usa era ...