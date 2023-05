Serie A | giornata 38 | 5 attaccanti da schierare al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il campionato diA è ormai giunto all’ultimo capitolo, ma alcunipossono ancora regalare gioie al: ecco perché non facciamo mancare, anche per la38, i nostri consigli su quali. Prima però, diamo una rapida ripassata a questo ultimo, caldissimo turno. Laconclusiva è caratterizzata da un duplice volto. Da un lato, le squadre impegnate nelle tre finali europee, speranzose di regalarsi grandi soddisfazioni. Dall’altro, quelle che hanno ancora un briciolo di speranze di agguantare i propri obiettivi stagionali. In quest’ultimo faldone rientrano sicuramente due match roventi, in programma in contemporanea domenica sera. Parliamo chiaramente di Roma-Spezia e Milan-Verona. Liguri e veneti sono attesi da due trasferte sulla carta ...